USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Güncel
Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok

Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok

Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:34
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:35
Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı.

İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

Aynı reklam YouTube'a bayraksız yüklendi

Reklam, 'Google'ın KKTC'yi tanıdığı' şeklindeki yorumlara neden olsa da durumun YouTube'a aynı şekilde yansımadığı ortaya çıktı.

Aynı reklamın YouTube'daki versiyonunda bayrağın olmaması dikkat çekti.


Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti.


KKTC'yi resmi adıyla koronavirüs haritasına eklemişti
Öte yandan Google, geçen yıl koronavirüs salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla eklemişti.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı