USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,44 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Siyaset
Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin en az yüzde 15 oy alacağını öne sürerek, Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemediklerini söyledi.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:27
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:33
Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Halk TV'de Şirin Payzın'la Sözüm Var programına konuk oldu.

Paylan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

'EN AZ YÜZDE 15 OY ALACAĞIZ'
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan, partisinin seçimlerde en az yüzde 15 oy alacağını ve kilit rol oynayacağını ifade etti.

'BİZİM YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOLDUR'
HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olmayacağını da belirten Paylan, 'Bizim yolumuz üçüncü yoldur.' dedi.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ'
HDP'nin alacağı oyla yönetimde söz sahibi olmak istediğini de sözlerine ekleyen Garo Paylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben iddiayla söylüyorum en az yüzde 15 oy alacağız. Ve bu yüzde 15 oy da şu an anahtar durumundadır. Yüzde 15'lik bir oy diyelim ki, İyi Parti'nin de anketlerde yüzde 10 ila 15 arasında gözüküyor. Bu parti siyasette belirleyici bir rol üstlenmiş durumda Millet İttifakı içinde. Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz çünkü aramızda farklar var. Farklı siyasi partilerdeyiz ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız.

'GÜCÜMÜZÜ, YÖNETİMİN BİR PARÇASI OLARAK KULLANMAK İSTİYORUZ'
Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Parlamento seçimlerinde alacağımız en az yüzde 15'lik oyla Meclis'te ikinci veya üçüncü parti olacağız. Ve bu gücümüzü de aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da kullanmak istiyoruz.'


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı