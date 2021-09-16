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Ekonomi
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:25
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:26
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını yayımladı. Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRILDI

Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Avro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.

TÜRKiYE, EN BÜYÜK YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR ARASINDA ALDI

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,8'den yüzde 6,2'ye çekildiği belirtilen raporda, Çin ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin ise yüzde 8,4'ten yüzde 8,2'e düşürüldüğünü bildirildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 5'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldığı belirtilerek, en büyük yukarı yönlü revizyonların Türkiye, Rusya, Polonya ve Güney Afrika'nın aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde yapıldığı aktarıldı.

TÜRKİYE İÇİN 10 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 9,2'ye çıkarıldığı bildirildi. Fitch, 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltmişti.

Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkat çekilerek, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hane kalmasının beklendiği ifade edildi. Fitch'in raporunda, Türkiye için yıllık enflasyon tahminleri 2021'de yüzde 17,2, 2022'de yüzde 13,4 ve 2023'de yüzde 10,5 olarak belirlendi.

Öte yandan, küresel arz darboğazlarının enflasyonist baskılar oluşturduğuna işaret edilen raporda, enflasyon baskılarının politika tartışmalarını etkilediği vurgulandı.Raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlaması ve 2023 yılında 2 kez faiz artırımı yapmasının beklendiği aktarıldı


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