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CHP'li Başkan Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler: Haddinizi bilin

CHP'li Başkan Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler: Haddinizi bilin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde vatandaşlara hitap üslubu tepki çekti. Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin." dedi.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:15
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:34
CHP'li Başkan Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler: Haddinizi bilin
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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde vatandaşlara hitap üslubu tepki çekti.

BURAYA BELEDİYE BAŞKANI GELDİ

Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, 'Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin.' dedi.

VATANDAŞIN SÖZÜNÜ KESİP OYUN OYNAYANLARI SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Seçer, kahvehane ziyaretinde bir vatandaşın kendisine meramını anlattığı sırada müdahale ederek kibirli bir ses tonuyla ortamdaki gürültüyü susturma girişiminde bulundu.



'HERKES HADDİNİ BİLSİN'

Seçer'in 'Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin.' sözleri büyük tepki çekti.



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