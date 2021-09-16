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Bill Gates Bir Sonraki Pandeminin Sinyalini Verdi! 'mRNA Fabrikası Kuracağız'

Bill Gates Bir Sonraki Pandeminin Sinyalini Verdi! 'mRNA Fabrikası Kuracağız'

Koronanın ilk çıktığı günden bu yana hakkında çıkan komple teorileriyle haber olan Bill Gates, yeni projesinden bahsetti.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:13
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:15
Bill Gates Bir Sonraki Pandeminin Sinyalini Verdi! 'mRNA Fabrikası Kuracağız'

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle de kendisi hakkında sık sık üretilen komplo teorileriyle gündeme gelen Gates, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, yeni devasa aşı fabrikası hayalinden bahsetti.

100 GÜNDE AŞI
Yeni bir pandemi karşısında hazırlıkların yetersiz olduğunu belirten Gates, hazırlıklı olmanın, 100 günde aşı yapma ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapma becerisine sahip olmak anlamına geldiğini vurguladı.

DEVASA AŞI FABRİKALARI
Bunun yapılabileceğini inandığını söyleyen Gates, bir sonraki pandemide 100 günde herkes için aşı üretebilme gayelerine ulaşmak adına, dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü'nün bulunduğu Hindistan'da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde devasa mRNA aşısı fabrikaları olmasını sağlayacaklarını söyledi.


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