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Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı oldu. Saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:47
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:48
Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı oldu. Saldırı sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda lokantada bulunan müşteri ve işyeri çalışanlardan yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar Geliyor...


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