Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı oldu. Saldırı sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda lokantada bulunan müşteri ve işyeri çalışanlardan yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ayrıntılar Geliyor...

