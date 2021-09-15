16 Eylül Perşembe Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 16 Eylül Perşembe Hangi Diziler Var? 16 Eylül Perşembe yayın akışı

Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve haber programlarının yeni bölümlerinin yayınlanacağı 16 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? İşte 16 Eylül perşembe yayın akışı...



16 Eylül 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe KANAL D Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı



16 Eylül 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.00 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Örümcek Adam Örümcek Evreninde• 22.15 Uzay Yolcuları• 00.25 Ölümcül Makineler• 07.00 Sihirli Annem• 09.00 Neler Oluyor Hayatta• 11.00 Yaprak Dökümü• 13.00 Magazin D Yaz• 14.00 Yalan Dünya• 16.15 Aşk-ı Memnu• 18.45 Kanal D Ana Haber• 20.00 Medusa Darbesi• 23.15 Operasyon 41• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.30 Aramızda Kalsın• 16.30 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Kazara Aşk• 00.30 Yerli Dizi Tekrar• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda• 07.30 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show TV Ana Haber• 20.00 Ağır Romantik• 22.15 Ağır Romantik Tekrar• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 13.45 Aşk Mantık İntikam• 16.15 Kefaret• 19.00 Fox Ana Haber• 20.00 Kefaret• 00.15 Aşk Mantık İntikam• 05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı• 05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 06:50 Vuslat• 10:25 Tozkoparan• 12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)• 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)• 19:00 Ana Haber (Canlı)• 19:55 Doğrusu Ne?• 20:00 Seksenler (Altyazılı)• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 TV Filmi Balıkçının Karısı• 10.00 Yemin• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı• 13.20 Emanet• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 00.20 TV Filmi Dilek Ağacı• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Masterchef Türkiye• 13.15 Doya Doya Moda• 17.15 Masterchef Türkiye• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Dizi• 01.30 Doya Doya Moda• 04.00 Kırmızı Odaİşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının