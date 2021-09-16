16 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Sağlık Bakanlığı 16 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı.



262 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 28 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısı da 262 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 249 kişi ise iyileşti.



AŞI SAYISI 104 MİLYONU AŞTI



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi.



BAKAN KOCA'DAN UYARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." dedi.



