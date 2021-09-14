16 Eylül A101 Kataloğu A101'e Bu Hafta Neler Gelecek? A101'de Bu Perşembe Nelerde İndirim Var? A101 16 Eylül kataloğunda ne var? 16 Eylül A101 Aktüel

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünlerini yayınladı. Aldın Aldın sloganıyla avantajlı ürünleri satışa sunan A101 ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmak isteyenler için A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 16 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu…
16 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65' Ultra HD Smart Tv 6.299 TL
Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 3.899 TL
Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1.599 TL
Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL
Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL
Philips Micro USB / Type-C Şarj Kablosu 12,95 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh 69,95 TL
Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TL
Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL
SEG SNF 4500 / NF 463 No-Frost Buzdolabı 2.899 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 859 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosisfon 999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 649 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 649 TL
Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 189 TL
Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 219 TL
Schafer Tea Steel Çelik Çay Makinesi 299 TL
Schafer Vakum Dik Süpürge 249 TL
Flavel FLV120KT Tiftik Temizleyici 49,95 TL
Erinöz Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.999 TL
Erinöz Askılı Salıncak 1.499 TL
Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa + Sandalye Seti 1.399 TL
Metal Oturma Grubu 1.999 TL
Dik Duruş Korsesi 29,95 TL
Mini Masaj Aleti 9,95 TL
Energizer Alkaline Power Kalem Pil 4'lü 11,95 TL
Energizer Alkaline Power İnce Pil 4'lü 11,95 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 69,95 TL
Mermer Desenli Katlanır Masa 109 TL
Paşabahçe Dondurmalık 2'li 6,95 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 19,95 TL
Luminarc Buzdolabı Sürahisi 19,95 TL
Sinbo French Press 420 ml 18,50 TL
SIMAX Borosilikat Demlik 1,5 Litre 29,95 TL
Lisanslı ve Desenli Bardak 340 cc 2,50 TL
Lisanslı Cam Kupa 245 ml 4,95 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 14,95 TL
Deco Trend Saklama Kabı 3x1,2 Litre 12,50 TL
Cam Kare Kavanoz 2 Litre 13,50 TL
Pompalı Termos 1,9 Litre 75 TL
Kesim Matı / Kaşıklık / Sepet 4,95 TL
Berlinger Haus 9 Parça Set 399,95 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 95 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 95 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 49,95 TL
Hascevher 6 Parça Tencere Seti 159 TL
Skechers Bay / Bayan Ayakkabı Çeşitleri 429 TL
JWIN GG-3801 38' Klasik Gitar 249,95 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 169 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 119 TL
Güneşlik 250x210 cm 39,95 TL
Örme Perde 290x260 cm 49,95 TL
Örme Runner 45x145 cm 45,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 24,95 TL
DoReMi Kız Çocuk Külotlu Çorap 5,95 TL
Silk&Blue Erkek Soket Çorap 5'li 14,95 TL
16 Eylül A 101 aktüel ürünler kataloğu
içerisinde yer alan ürünlere tüm A101 mağazalarından ulaşabilirsiniz.