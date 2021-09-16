15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! 15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef, İçimizden Biri

15 Eylül Çarşamba günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, İçimizden Biri, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve filmler reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları nasıl? İşte 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları….
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 15 Eylül Çarşamba akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 15 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…