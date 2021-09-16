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15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! 15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef, İçimizden Biri

15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! 15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef, İçimizden Biri

15 Eylül Çarşamba günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, İçimizden Biri, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve filmler reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları nasıl? İşte 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları….

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:07
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:11
15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! 15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef, İçimizden Biri

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 15 Eylül Çarşamba akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 15 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları



15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göre 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- MASTERCHEF TURKİYE TV8

2- MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

3- BIZUM HOCA 2 KANAL D

4- SEN ÇAL KAPIMI FOX

5- ESRA EROL’DA ATV

6- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7- HAVA DURUMU KANAL D

8- SHOW ANA HABER SHOW TV

9- SEN ÇAL KAPIMI FOX

10- ATV ANA HABER


AB İLK 10 PROGRAM


1-MASTERCHF TÜRKİYE

2- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3- SEN ÇAL KAPIMI FOX

4- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5- BİZUM HOCA 2 KANAL D

6- SEN ÇAL KAPIMI ÖZET

7- ESRA EROL’DA ATV

8- HAVA DURUMU KANAL D

9- BAYİ TOPLANTISI

11-SHOW ANA HABER

İşte 15 Eylül 2021 Reyting sonuçları!

15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları


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