15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! 15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef, İçimizden Biri

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 15 Eylül Çarşamba akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 15 Eylül Çarşamba günü reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Eylül Çarşamba reyting sonuçları…









15 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göreaçıklandı.TOTAL İLK 10 PROGRAM1- MASTERCHEF TURKİYE TV82- MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV3- BIZUM HOCA 2 KANAL D4- SEN ÇAL KAPIMI FOX5- ESRA EROL’DA ATV6- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER7- HAVA DURUMU KANAL D8- SHOW ANA HABER SHOW TV9- SEN ÇAL KAPIMI FOX10- ATV ANA HABERAB İLK 10 PROGRAM1-MASTERCHF TÜRKİYE2- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER3- SEN ÇAL KAPIMI FOX4- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT5- BİZUM HOCA 2 KANAL D6- SEN ÇAL KAPIMI ÖZET7- ESRA EROL’DA ATV8- HAVA DURUMU KANAL D9- BAYİ TOPLANTISI11-SHOW ANA HABERİşte