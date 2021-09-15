Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir araya geldi. Salgındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantının ana gündem maddesi ise artan vaka ve vefat sayıları oldu.



Yüz yüze eğitimdeki yol haritası da Bilim Kurulu toplantısında ele alındı.



Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti.







İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Aziz Vatandaşlarım,



Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası sizleri toplantımız hakkında bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Bilim Kurulumuz aşı programımızın seyrini ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldi.



Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu.



Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.







'VELİLERİN İZNİ OLMADAN TEST YAPILMAYACAK'

Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.



AŞI TABLOSUNDA PAZARTESİDEN İTİBAREN YENİ VERİLER

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.



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'VAKA VE KAYIPLARIN İÇERİSİNDE AŞISIZLARIN ORANI YÜKSEK'

Aziz Vatandaşlarım,



Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.







AŞI, MASKE, MESAFE VE TEDBİR ÇAĞRISI

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.



Kıymetli vatandaşlarım,



Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz.



Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.