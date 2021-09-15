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İBB havuzunda klor gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB havuzunda klor gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından 5 kişi etkilendi.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:46
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:51
İBB havuzunda klor gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunu temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.

Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.


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