17 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 17 Eylül kataloğunda ne var? 17 Eylül BİM Aktüel Ürünleri

17 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı hangi ürünlerde indirim var? 17 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu





17 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Benante Kahve Fincan Takımı 99 TLGlass in love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml 74,90 TLNaturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 TLSilikon Uçlu Servis Maşası 17,90 TLBenante Porselen Kaşık Seti 6'lı 8,90 TLÇelik Rose Mutfak Gereçleri 19,90 TLDantelli Masa Örtüsü 27,90 TLChef's Granit Efektli İkili Tava 54,90 TLFigürlü Poşetlik 13,90 TLYağ Süzgeci 4,50 TLKonuşan Defne Bebek 60 cm 69,90 TLBaby Alive Balerin Bebeğim 75 TLSevinli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 TLOyuncak Temizlik Seti 16,90 TLFaaliyet Kitapları 5,90 TLMartının Dedektifleri Hikaye Kitapları 3,95 TLPiccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 TLÇantalı Doktor ve Tamir Seti 19,90 TLOval Sepet 12,90 TLDikdörtgen Sepet 12,90 TLÇamaşır Sepeti 34,90 TL4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 16,90 TLÇekmece Düzenleyici 9,90 TLRaf Düzenleyici 14,90 TLÇok Amaçlı Kapaklı Büyük Kutu 27,90 TLÇok Amaçlı Kapaklı Baza Altı Kutusu 19,90 TLPencereli Mega Hurç 15,90 TLPencereli Maxi Hurç 12,90 TLİki Gözlü Çekmece 24,90 TLVakumlu Hurç Seti 3'lü 17,90 TLFermuarlı Hurç 8,90 TLKaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 9,90 TLÇizgili Yüz Havlusu 7,90 TLMaxi Akordiyon Düzenleyici 9,90 TLMidi Akordiyon Düzenleyici 8,90 TLMini Akordiyon Düzenleyici 7,90 TLSGS Akülü Vidalama 279 TL16' Takım Çantası 29,90 TLProfesyonel Şerit Metre 29,90 TLÇok Amaçlı Elastik Kova 29,90 TLSilikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 TLTornavida Seti 5'li 29,90 TLBoyacı Seti 5'li 29,90 TLMusluk Başlığı 19,90 TLAhşap Saplı Çekiç 19,90 TLDemir Testere Kolu 300 mm 19,90 TLLavabo Açma Sustası 19,90 TLMontaj Tamir Seti 167 Parça 19,90 TLKapı Pencere Bandı 12,90 TLHızlı Yapıştırıcı Aktivatör 200 ml 220 ml + Yapıştırıcı 35 gr 12,90 TLDerz Tamir Dolgusu 12,90 TLPas Sökücü Sprey 12,90 TLMakat Bıçağı + Yedek Uç Seti 5'li 8,90 TLKontrol Kalemi / Elektrik Bandı Seti 8,90 TLCırt Kelepçe Seti 8,90 TLCam Menfez 8,90 TLProfesyonel Oto Fırçası 9,90 TLYer Fırçası 9,90 TLKazıma Aparatı 9,90 TLSprey Boya 9,90 TLMetal Sabit Sırık 9,90 TLPlastik Çekpas 9,90 TLPencere Emniyet Kılıdı 6,90 TLTamir Bandı 6,90 TLAkrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 TLF-50 Tüp Silikon 6,90 TLSpeed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 TLSarı Boyacı Ispalutası 6,90 TLiçerisinde yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.