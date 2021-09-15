17 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cuma Nelerde İndirim Var? BİM 17 Eylül kataloğunda ne var? 17 Eylül BİM Aktüel Ürünleri

17 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı hangi ürünlerde indirim var? 17 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu
17 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Benante Kahve Fincan Takımı 99 TL
Glass in love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml 74,90 TL
Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 TL
Silikon Uçlu Servis Maşası 17,90 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 8,90 TL
Çelik Rose Mutfak Gereçleri 19,90 TL
Dantelli Masa Örtüsü 27,90 TL
Chef's Granit Efektli İkili Tava 54,90 TL
Figürlü Poşetlik 13,90 TL
Yağ Süzgeci 4,50 TL
Konuşan Defne Bebek 60 cm 69,90 TL
Baby Alive Balerin Bebeğim 75 TL
Sevinli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 TL
Oyuncak Temizlik Seti 16,90 TL
Faaliyet Kitapları 5,90 TL
Martının Dedektifleri Hikaye Kitapları 3,95 TL
Piccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 TL
Çantalı Doktor ve Tamir Seti 19,90 TL
Oval Sepet 12,90 TL
Dikdörtgen Sepet 12,90 TL
Çamaşır Sepeti 34,90 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 16,90 TL
Çekmece Düzenleyici 9,90 TL
Raf Düzenleyici 14,90 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Büyük Kutu 27,90 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Baza Altı Kutusu 19,90 TL
Pencereli Mega Hurç 15,90 TL
Pencereli Maxi Hurç 12,90 TL
İki Gözlü Çekmece 24,90 TL
Vakumlu Hurç Seti 3'lü 17,90 TL
Fermuarlı Hurç 8,90 TL
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 9,90 TL
Çizgili Yüz Havlusu 7,90 TL
Maxi Akordiyon Düzenleyici 9,90 TL
Midi Akordiyon Düzenleyici 8,90 TL
Mini Akordiyon Düzenleyici 7,90 TL
SGS Akülü Vidalama 279 TL
16' Takım Çantası 29,90 TL
Profesyonel Şerit Metre 29,90 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova 29,90 TL
Silikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 TL
Tornavida Seti 5'li 29,90 TL
Boyacı Seti 5'li 29,90 TL
Musluk Başlığı 19,90 TL
Ahşap Saplı Çekiç 19,90 TL
Demir Testere Kolu 300 mm 19,90 TL
Lavabo Açma Sustası 19,90 TL
Montaj Tamir Seti 167 Parça 19,90 TL
Kapı Pencere Bandı 12,90 TL
Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör 200 ml 220 ml + Yapıştırıcı 35 gr 12,90 TL
Derz Tamir Dolgusu 12,90 TL
Pas Sökücü Sprey 12,90 TL
Makat Bıçağı + Yedek Uç Seti 5'li 8,90 TL
Kontrol Kalemi / Elektrik Bandı Seti 8,90 TL
Cırt Kelepçe Seti 8,90 TL
Cam Menfez 8,90 TL
Profesyonel Oto Fırçası 9,90 TL
Yer Fırçası 9,90 TL
Kazıma Aparatı 9,90 TL
Sprey Boya 9,90 TL
Metal Sabit Sırık 9,90 TL
Plastik Çekpas 9,90 TL
Pencere Emniyet Kılıdı 6,90 TL
Tamir Bandı 6,90 TL
Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 TL
F-50 Tüp Silikon 6,90 TL
Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 TL
Sarı Boyacı Ispalutası 6,90 TL
17 Eylül Bim aktüel ürünler kataloğu
içerisinde yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.