USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,45 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Yaşam
Tecavüze uğradığını söyleyen Duygu isimli kullanıcının erkek olduğu ortaya çıktı!

Tecavüze uğradığını söyleyen Duygu isimli kullanıcının erkek olduğu ortaya çıktı!

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla tecavüze uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyleyen 'Duygu' isimli bir hesabın sahibinin Ramazan U. adında bir erkek olduğu ortaya çıktı. Tweetinde bahsettiğinin aksine yaşının 17 değil 21 olduğu tespit edildi. Ramazan U, başka bir kızın resmini de izinsiz şekilde profil resmi olarak kullandı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:25
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:34
Tecavüze uğradığını söyleyen Duygu isimli kullanıcının erkek olduğu ortaya çıktı!

Sosyal medya üzerinden yalanlarla oluşturulmak istenen olumsuz algıya her gün bir yenisi ekleniyor. Twitter'da @duygu76814435 isimli bir kullanıcı, iki ay önce tecavüze uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia ederek ne yapacağını bilmeyecek bir halde olduğunu ifade edip yardım çağrısında bulundu.

FOTOĞRAF BAŞKASININ

Ancak hesabın Van'da yaşayan Ramazan U. adındaki 1999 doğumlu bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Tweetinde bahsettiği gibi ne bir kadın ne de yaşı 17 olan şahıs, başka bir kadına ait fotoğrafı da izinsiz bir şekilde profil resmi olarak kullandı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı inceleme başlattı.



DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Benzer bir olay geçtiğimiz temmuz ayında da yaşanmıştı. İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu belirlenmişti



YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı