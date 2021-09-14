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Sarıyer'de İSKİ borusu patlayınca yol çöktü

Sarıyer'de İSKİ borusu patlayınca yol çöktü

Sarıyer'de İSKİ borusunun patlaması üzerine cadde üzerindeki asfalt yolda çökme yaşandı. Olayın ardından cadde trafiğe kapatıldı. O sırada bölgede bulunan bir vatandaş ise, "O an trafikte fazla araç olmadığından fazla bir şey yaşanmadı. Biz de dubaları koyarak önlemimizi aldık. Su patlamış herhalde ve çökme yapmış." dedi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:28
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:29
Sarıyer'de İSKİ borusu patlayınca yol çöktü

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun altından geçen İSKİ borusunun patlaması sonucu, yol çökmeye başladı.

YOLUN TAMAMI ÇÖKTÜ

Bir süre sonra yolun bir bölümü tamamen çökerken, patlayan borudan çıkan sular yükselmeye başladı. Vatandaşların, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Çökmenin yaşandığı yere gelen ekipler yol güvenliğinin alınmasının ardından çalışmalarına başladı.

"TRAFİKTE FAZLA ARAÇ OLMADIĞINDAN FAZLA BİR ŞEY YAŞANMADI"

Çökmenin yaşandığı anlarda balık tuttuğunu söyleyen Mustafa Kurum, "Biz burada balık tutuyorduk, yolda bir çökme oldu. Yavaş yavaş aşağıya doğru büyümeye başlayınca biz de polisi aradık. Polis geldi, onlar da belediyeye telefon etti. Kaza olur diye korktuk, araçlar geçiyordu. O an trafikte fazla araç olmadığından fazla bir şey yaşanmadı. Biz de dubaları koyarak önlemimizi aldık. Su patlamış herhalde ve çökme yapmış. Çalışmalar devam ediyor. Önlemleri aldılar ve kazıyorlar" dedi. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken olası kazaların yaşanmaması için yol tek taraflı trafiğe kapatıldı.


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