Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı! Sel, su baskını ve yıldırım...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu



VAN °C, 25°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık