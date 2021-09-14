Meteoroloji'den Ankara'ya sarı kodlu uyarı! Valilik, vatandaşları sel ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. İçlerinde Ankara'nın da bulunduğu 12 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Eylül tarihlerine ilişkin haftalık hava durumu tahmin haritası yayınlandı. Buna göre yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında yağışlı bir hava bekleniyor.
YAĞIŞLI BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Çarşamba ve Perşembe günleri yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
YAĞIŞLAR SAMSUN VE ORDU'DA ETKİLİ OLACAK
Orta Karadeniz'deki yağışların Samsun ve Ordu'da kuvvetli olması beklenirken, konuyla ilgili olarka yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.