Mehmetçik'in harekata hazırlık eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'nin güney sınırlarında verdiği mücalelerle terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.



Mehmetçik, Ege kıyılarında ise icra ettiği eğitimlerle dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor.



İZMİR KÖRFEZİ'NDE ÇIKARMA EĞİTİMİ







Bu kapsamda kahraman Mehmetçikler İzmir Körfezi'nde harekata hazırlık eğitimi gerçekleştirdi.



Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapıldı.







"BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"







Paylaşımda, “Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi’nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopter ile tank çıkarma gemileri, araçları ve tabur çıkarma timlerinin katılımıyla gece ve gündüz şartlarında başarılı şekilde icra edildi” ifadelerine yer verildi.