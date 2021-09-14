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Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation), CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile beraber terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Belediye Başkanı Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da ödül verdiği ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 21:14
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 21:15
Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

elediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında 2004 yılından bu yana belediye başkanlarına çeşitli ödüller veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıkladı.

Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

PKK SEMPATİZANINA DA ÖDÜL VERDİLER

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Yavaş, Asya kategorisinde yer alırken, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Eş Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı ve vakfın 2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü'nü Leila Mustapha'ya verdiği ortaya çıktı.


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