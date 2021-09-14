Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



Tabloya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, 'Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır.' ifadelerini kullandı.







Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.



13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU







12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU







11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU









