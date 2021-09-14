USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,45 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Sağlık
Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. .

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:42
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 19:56
Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Tabloya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, 'Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır.' ifadelerini kullandı.



Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU



12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU



11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU





YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı