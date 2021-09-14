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Kan donduran görüntü! Yavru kediyi defalarca tekmeledi...O anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi defalarca tekmeledi...O anlar kamerada

Bayrampaşa'da korkunç görüntüler! Kuru Gıda Hali’nde esnaflık yapan bir kişi, yavru kediyi defalarca tekmeledi. Can çekişen yavru kedinin başında ölmesini bekleyen kişi, süpürge ile sürüklediği yavru kediyi çöp konteynırının yanına bıraktı. Kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:22
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:27
Kan donduran görüntü! Yavru kediyi defalarca tekmeledi...O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, geçen pazar, Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde meydana geldi. Burada esnaflık yapan R.A., işyerinin önünde bulunan yavru kediyi ayağıyla tekmeleyerek ezmeye başladı. R.A.'nın tekme attığı yavru kedi, yerde sürüklendi.



Bulunduğu yerden kalkarak can çekişen yavru kedi, bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Yavru kedinin başında dakikalarca ölmesinin bekleyen R.A., daha sonra süpürge ile kediyi sürükleyerek çöp konteynırının yanında götürdü. Burada da süpürge ile yavru kediye vurmaya devam eden R.A., öldürdüğü yavru kediyi orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

R.A. GÖZALTINA ALINDI
R.A.'nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı.



'İNŞALLAH CEZASINI BULUR'
Olayın yaşandığı sitede çalışan Melek Mandalı, 'Çok üzüldüm. Kendi denginde olmayan bir canlıya zarar vermesine çok üzüldüm. Bu bir can. Şiddetle kınıyorum. Polise ihbar etmişler. Duyduğuma göre adamı yakalamışlar. İnşallah cezasını bulur' dedi.

'O HAYVANIN CANINI O MU VERMİŞ?'
Fatma Aktuna ise 'O adamı hapse atsınlar. O hayvanın canını o mu vermiş? Ben olsam, o adamın yüzüne tükürürüm' diye konuştu.


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