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Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı .

Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı .

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. .

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 22:58
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:35
Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı .

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetle camiye gelerek önce erkekler bölümüne yöneldi.

Orada birilerinin olduğunu fark eden şüpheli, daha sonra kadınlar bölümüne girdi.

Burada bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı..

Dumanların odayı sarmasının ardından şüpheli odadan çıkarak camiden ayrıldı..

Akşam namazı için camiye gelen cemaat, alevleri fark ederek yangına müdahale etti..

Cemaat odanın camlarını kırarak dumanın tahliye edilmesini sağladı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Camide hasar meydana gelirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"FARK EDİNCE DE CEMAAT OLARAK SÖNDÜRDÜK"

Faikpaşa Camii imamı Yusuf Güloğlu, "Yarım saat önce biri gelmiş, girmiş içeri. Elinde bir poşet var görüntüler var zaten. Bayanların namaz kılma kıyafetlerini yere koymuş tutuşturmuş, sonra da gitmiş. Yakıyor, gidiyor arkasından da dumanlar çıkıyor. Fark ettik, fark edince de cemaat olarak söndürdük. Sonra da itfaiye geldi" dedi..

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı..

Görüntülerde, bere takarak yüzünü gizlemeye çalışan kişinin camiye girdiği, etrafa baktıktan sonra caminin kadınlar bölümüne girdiği ve yangın çıkardıktan sonra odadan ayrıldığı görülüyor.


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