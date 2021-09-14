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Yaşam
İstanbul'u istila etti! Dantel görünümlü Amerikan tahtakurusu vücuda yapışıp...

İstanbul'u istila etti! Dantel görünümlü Amerikan tahtakurusu vücuda yapışıp...

Kanatları dantele benzeyen “dantel böceği” denilen Amerikan tahtakurusu, İstanbul’u resmen istila etti. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evlere de giriyor.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:05
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:13
İstanbul'u istila etti! Dantel görünümlü Amerikan tahtakurusu vücuda yapışıp...

Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi'de sık sık görülmeye başlandı.

İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.

Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, 'Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğrendim.

Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar. Ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım.

Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor' dedi.


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