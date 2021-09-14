İstanbul'da yine İETT arızası!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüslerinde yaşanan sorunlar bir türlü çözülmüyor. Konuya hala çözüm bulmayan Ekrem İmamoğlu vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de seyir halinde arızalanan İETT otobüsü yolcuların tahliye edilmesinin ardından yol kenarına park etti.