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HDP'li Ferhat Encü'den Millet İttifak'ına rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

HDP'li Ferhat Encü'den Millet İttifak'ına rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

Millet İttifakı'nda kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları alevlenirken, CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerildi. İki partinin üyeleri de görüş ayrılıklarını sert açıklamalarla savunurken, ittifakın gizli ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan HDP'li Ferhat Encü, "HDP’nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz" dedi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:40
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:59
HDP'li Ferhat Encü'den Millet İttifak'ına rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

Yaptıkları her açıklamada erken seçim çağrısı yaparak algı yönetmeye çalışan Millet İttifakı'nın ortakları 'Cumhurbaşkanı adayı' konusunda birbirlerine girdi.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN ADAY KİM OLACAK KAVGASI

CHP'li ve İYİ Partili isimer her gün bu konu üzerindne tartışma yaşarken, birbirlerine karşı sert açıklamalarda bulundu. Parti üyelerinin çekişmesine Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olunca, akıllara 'Millet İttifakı bölünüyor mu?' sorusu geldi.

HDP'DEN MİLLET İTTİFAKINA REST

Bu süreçte gizli ittifak ortakları HDP ise yerel seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Millet İttifakı ile yola devam etmek istedi. Yaptıkları her açıklamada ittifakın içinde olduklarını dile getiren HDP'li isimler istedikleri olmazsa başka bir yolu izleyeceklerini ifade ediyor.

'HDP'NİN İSTEMEDİĞİ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLAMAZ'

Bu konuda Millet İttifakı'na sürekli olarak rest çeken HDP'den bir açıklamada daha geldi. HDP'li Ferhat Encü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'HDP'nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!' ifadelerine yer verdi.


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