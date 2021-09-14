HDP vekili Murat Çepni, Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak çalışmalarını değerlendirdi.



CHP ve İYİ Parti ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifakın geleceğine ilişkin konuşan Çepni, muhalefet temsilcilerine 'uyarıda' bulunarak "HDP'ye yaklaşımınız yanlış" ifadelerini kullandı.



"HDP İLE YAN YANA GELDİĞİNİ SÖYLEMEKTEN KAÇINANLAR ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİREMEZ"



Partilerinin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Çepni, "6-7 milyon oydan bahsediyoruz. Bunu yok sayan, bununla yan yana gelmek istemeyen, bizimle söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasiyi getirme şansı yoktur." dedi.



"MUHALEFETİN TUTUMU YANLIŞ"



Sözlerinin devamında "Muhalefetteki arkadaşlarımızı uyarıyoruz." diyen Çepni, "HDP’nin oyları üzerinden kimseye iktidar kuramaz. 'HDP bize oy versin ama biz HDP ile yan yana gelmeyelim'... Bu yaklaşım yanlış. HDP açısından onur kırıcı bir tutum olduğu için söylemiyorum bunu." şeklinde konuştu.



HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez

HDP'li Murat Çepni, katıldığı canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendileriyle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklayamayan ortaklarına uyarıda bulunan Çepni, 'HDP ile yan yana gelmek istemeyen, bizimle ortak söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur. Muhalefeti uyarıyoruz, kimse HDP'nin oyları üzerinden iktidar kuramaz' dedi.