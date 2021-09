Erdoğan düşmanlığı ne akıl ne mantık bıraktı! FETÖ firarisi Can Dündar'dan akılalmaz 'Oğuzhan Asiltürk' paylaşımı

Batı beslemesi, firari hain Can Dündar yaptığı son paylaşımıyla muhalefetteki mantık seviyesinin ne derece düştüğünü, Erdoğan düşmanlığının ne denli boyutlara geldiğini ve bu düşmanlıkla hareket edenlerin nasıl akıl ve mantıktan yoksun olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.



HASTALIKLARI BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLADI



Oğuzhan Asiltürk'ün zatürre ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasını fırsat bilen Can Dündar, bu konuyu bile siyaset malzemesine çevirdi. Dündar, Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la bağlantısı olduğu için hastalandığını iddia etti.









Paylaşımında Burhan Kuzu, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli'ye de yer veren Can Dündar, 'Erdoğan kime dokunsa hasta ediyor' imasında bulundu.



SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU



Dündar'ın bu seviyesiz saldırısı sosyal medyada tepkilere neden oldu.



Bir sosyal medya kullancısı, 'Can Dündar bu seviyesizlik senin de mi seviyen? Gazeteci, aydın hak getire. Akıl, edep, mantık, nezaket ve en önemlisi insanlık bu tweetin neresinde?' diye sordu.



Bir başka kullanıcı ise 'Gazetecilik bu mu cidden? Kahvehane muhabbeti. Bu tweetin ana mesajı nedir allah aşkına?' dedi.







ASİLTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU



Saadet Partisi, hastaneye kaldırılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün bugün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi.



Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, 'Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır.' ifadelerine yer verildi.