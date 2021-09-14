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Elon Musk'ın köpeğine verdiği isim, bilinmeyen kripto paranın değerini yükseltti

Elon Musk'ın köpeğine verdiği isim, bilinmeyen kripto paranın değerini yükseltti

Yeni aldığı köpeğinin adını Floki koyduğunu duyuran Elon Musk nedeniyle, kripto para piyasasında az bilinen ve içinde 'floki' geçen paraların değerleri arttı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:04
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:16
Elon Musk'ın köpeğine verdiği isim, bilinmeyen kripto paranın değerini yükseltti

ABD'de yaşayan milyarder Elon Musk, kripto para piyasasına dönem dönem tek bir tweet ile yeni şekiller veriyor.

Yatırımcıların sıkı takip ettiği Elon Musk'ın paylaştığı her gönderide bir mesaj arayan yatırımcılar, bu sefer de Musk'ın yeni köpeğini yatırım mesajı olarak algıladı.

Elon Musk, Twitter hesabından yeni köpeğini yayınladı. Musk, köpeğinin ismini Floki koyduğunu açıkladı.

KÖPEĞİYLE KRİPTO PARA DEĞERİNİ ARTIRDI

Yeni köpeğinin fotoğrafını paylaşmasının ardından çok bilinmeyen kripto para biriminin değerinde artış yaşandı.



'FLOKİ GELDİ'

Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını yayınlayan Musk'ın 'Floki geldi' notu, dün Floki Inu para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

BENZER İSİMDE PARA BİRİMLERİNDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yüzde 150 artan fiyatın yanında, Floki Shiba ve Super Floki gibi benzer isimlere sahip diğer alternatif kripto para birimlerinde de artış yaşandığı görüldü.

Elon Musk


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