Danimarka'da yüzlerce yunus festivalde öldürüldü

Danimarka'nın Fore Adaları'nda geleneksel yunus avlama festivali düzenlendi.



Yaklaşık 1500 yunus, Grindadrap adlı etkinlikte acımasızca katledildi.



Hafta sonu düzenlenen etkinlikten görüntüler, kıyı şeridinin ölü yunusların kanıyla kırmızıya dönüştüğünü gözler önüne serdi.



YUNUSLAR KATLEDİLDİ

Yunuslar motorbotlarla kıyıya doğru sürüklendi. Daha sonra balina avcıları tarafından zıpkınlar ve hatta elektrikli matkaplar kullanılarak kıyılarda öldürüldüler.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: BARBARLIK

Bölgedekiler etkinliği her ne kadar 'yerli balina avcılığı' şeklinde tanımlamaya çalışsa da sosyal medyada 'barbarlık' olarak nitelendirilen festival, tepkilerin odağına oturdu.



Danimarkalı yetkililere ve Avrupa Birliği'ne yapılan çağrılarda, her yıl düzenlenen festivale son verilmesine yönelik adımlar atılması istendi.



'DOĞAL KAYNAKLARIMIZ TÜKENMESİN'

Bölge halkı, yunusların diyetlerinin önemli bir bileşenini oluşturduğunu söylüyor ve söz konusu deniz canlılarının etleri ile yağlarını yemeklerde kullanıyor.



Katliam, 'yiyecek ithalatına harcanacak paranın ve doğal kaynakların tüketiminin önüne geçmek' şeklinde savunulmaya çalışılıyor.



Ayrıca yunusların öldürülmesiyle ataların anıldığı şeklinde bir gerekçe öne sürülüyor.