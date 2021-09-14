Cinayeti aydınlatan mesaj! Kayıp ilanı verdiği eşini boğup gömdüğü ortaya çıktı

Tokat'ta tekstil işçisi Murat Alper'in (37) kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) öldürüp gömdüğü ortaya çıktı.



Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.



Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı.



EŞİNİN TELEFONUNDAN YAKINLARINA 'İYİYİM' MESAJ GÖNDERDİ



Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.



BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ



Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi.



