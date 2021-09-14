CHP'li Başkan'a ihale karşılığında ultra lüks makam aracı! Piyasa değeri tam 1.5 milyon TL...

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kullandığı yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki VIP makam aracı kentin gündemine hızlı bir giriş yaptı.

Göreve geldiği ilk gün, Bilecik'teki Osmanlı eserlerini kaldırarak büyük tepki toplayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden tüm öğretmen ve polislere de hakaret etmiş skandallarını sürdürmüştü.



Ekonomik anlamda da sürekli yalan paylaşımlarla hükümeti hedef alan CHP'li Şahin, lüks bir makam aracına sahipken, tam 1.5 milyon Türk lirası değerinde yeni bir VIP makam aracına binerken görüntülendi.



Birden ortaya çıkan pahalı makam aracını gören vatandaşlar, aracın nereden geldiğini, kiralık mı yoksa satın mı alındığının açıklanmasını istedi.



EN LÜKSÜ VE EN PAHALISI



Araçta, dev plazma tv, internet bağlantısı ve Bluetooth, derin donduruculu buzdolabı, deri ve ısıtmalı koltuklar, lüks iç aydınlatma dikkat çekiyor. Satın alınması halinde değeri 1.5 milyon Türk lirası olan VIP aracın, kiralanması durumunda ise günlüğüne en az 400 Türk lirası, aylığına ise en düşük 10 bin Türk lirası ödenmesi gerekiyor.



İHALEYİ ALAN FİRMANIN ARACI



VIP makam aracının aniden ortaya çıkmasının altında, kamuoyunda Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firmanın olduğu konuşuluyor.