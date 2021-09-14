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Çakma ödüllü Mansur Yavaş! Meğer Asya Ülkeleriyle yarışmış

Çakma ödüllü Mansur Yavaş! Meğer Asya Ülkeleriyle yarışmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, önceki gün 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü aldığını duyurmuştu. Yavaş'ın yarıştığı ülkelerin arasında yıkıma uğrayan Suriye'nin Rakka şehri olduğu ortaya çıktı. Yavaş savaş ülkeleri arasından birinci olmayı anca başardı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:10
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:48
Çakma ödüllü Mansur Yavaş! Meğer Asya Ülkeleriyle yarışmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildiği günden beri söz verdiği hizmetlerin hiçbirini yerine getirmemişti. Mansur Yavaş'ın önceki gün 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü aldığı duyuruldu. Ancak ortaya çıkan bilgiler arasında Mansur Yavaş'ın yarıştığı şehrin savaş nedeniyle yıkıma uğrayan Suriye'nin başkenti Rakka olduğu belirlendi. Türkiye'nin başkenti Ankara'yı temsil eden  CHP'li Yavaş, anca yıkık dökük bir şehir olan Rakka ile kıyaslandığında birinci olabildi. 



Ayrıca Mansur Yavaş'ın Suriye Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha ile yarıştığı ve ikisine de aynı ödül verildiği gözler önüne serildi. Bu bilgiler sonrası Mansur Yavaş rezil oldu.



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