Boy, pek çok kişinin sorun haline getirdiği konular arasında yer alıyor. Özellikle kısa boylu kişiler boyunu uzatmak için ‘boy uzatan yiyecekler nelerdir?’ sorusunun cevabını arıyor. Bu yazımızda boy problemini ortadan kaldırmak isteyen kişiler için boy uzatan yiyeceklerden ve bu yiyeceklerin nasıl tüketilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Özellikle çocuklar ve ergenlik döneminde olan kişiler haberin detayında yer alan yiyecekleri tüketerek boyunun uzamasını sağlayabilir. Peki, boy uzatan yiyecekler nelerdir? İşte diyetisyen ve doktorların önerileri doğrultusunda boy uzatan yiyecekler listesi…
Boyun uzaması, hipofiz bezlerinin salgıladığı büyüme hormonuyla birlikte gerçekleşir. Bu nedenle, sorunsuz bir şekilde boy uzamasını sağlamak adına büyüme hormonunun fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi son derece önemlidir. Pek çok insan boy uzamasına müdahale edilemeyeceğini düşünse de gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda boy uzunluğunun %80 genetik olurken %20 ise beslenme kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Peki, insan hayatına etki eden bu besinler nelerdir? Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?
Süt
Süt, içerdiği kalsiyum nedeniyle boy uzatan yiyecekler arasında yer almaktadır. Kemiklerin büyümesine ve güçlenmesine etkisi olan süt Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre boyun uzamasına da yardımcı oluyor. Bu nedenle alanında uzman doktorlar gelişme çağındaki çocukların günlük süt tüketimi gerçekleştirmesini öneriyor.
Süt ürünleri
Peynir, yoğurt, dondurma, ayran, lor, ekşimik, kaşar, krema, gibi süt ürünleri A,B,D ve E vitamini açısından zengin olan besinler boyun uzamasına yardımcı olur. Süt ürünleri ayrıca protein, D vitamini ve kalsiyum içermesi sebebiyle D vitamini bu noktada boy uzaması için çok önemlidir.
Tavuk eti ve balık
Tavuk eti ve balık güçlü proteinlere sahip olması sebebiyle boy uzamasına yardımcı olmaktadır.
Yumurta
Yumurta akı %100 proteinden oluşmaktadır bu sebeple B12 vitamini içerir ve tüketilmesi durumunda boy uzamasına yardımcı olmaktadır.
Muz
Muz en güçlü potasyum kaynaklarından birisidir. Gelişim çağında olan çocuklar düzenli olarak muz tüketirse boy uzamasına yardımcı olan hormonlar düzenli olarak çalışacaktır.
Yulaf ezmesi
Yulaf ezmesi, kas kütlesini artırır ve yağ oranını düşürerek boyun uzamasını sağlar. Alanında uzman doktorlar boyun uzaması kahvaltıya yulaf ezmesi tüketilmesini öneriyor.