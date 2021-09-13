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Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?

Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?

Boy, pek çok kişinin sorun haline getirdiği konular arasında yer alıyor. Özellikle kısa boylu kişiler boyunu uzatmak için ‘boy uzatan yiyecekler nelerdir?’ sorusunun cevabını arıyor. Bu yazımızda boy problemini ortadan kaldırmak isteyen kişiler için boy uzatan yiyeceklerden ve bu yiyeceklerin nasıl tüketilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Özellikle çocuklar ve ergenlik döneminde olan kişiler haberin detayında yer alan yiyecekleri tüketerek boyunun uzamasını sağlayabilir. Peki, boy uzatan yiyecekler nelerdir? İşte diyetisyen ve doktorların önerileri doğrultusunda boy uzatan yiyecekler listesi…

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:46
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:50
Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?

Boyun uzaması, hipofiz bezlerinin salgıladığı büyüme hormonuyla birlikte gerçekleşir. Bu nedenle, sorunsuz bir şekilde boy uzamasını sağlamak adına büyüme hormonunun fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi son derece önemlidir. Pek çok insan boy uzamasına müdahale edilemeyeceğini düşünse de gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda boy uzunluğunun %80 genetik olurken %20 ise beslenme kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Peki, insan hayatına etki eden bu besinler nelerdir? Boy uzatan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler boy uzatır?



Süt

Süt, içerdiği kalsiyum nedeniyle boy uzatan yiyecekler arasında yer almaktadır. Kemiklerin büyümesine ve güçlenmesine etkisi olan süt Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre boyun uzamasına da yardımcı oluyor. Bu nedenle alanında uzman doktorlar gelişme çağındaki çocukların günlük süt tüketimi gerçekleştirmesini öneriyor.




Süt ürünleri


Peynir, yoğurt, dondurma, ayran, lor, ekşimik, kaşar, krema, gibi süt ürünleri A,B,D ve E vitamini açısından zengin olan besinler boyun uzamasına yardımcı olur. Süt ürünleri ayrıca protein, D vitamini ve kalsiyum içermesi sebebiyle D vitamini bu noktada boy uzaması için çok önemlidir.




Tavuk eti ve balık


Tavuk eti ve balık güçlü proteinlere sahip olması sebebiyle boy uzamasına yardımcı olmaktadır.




Yumurta


Yumurta akı %100 proteinden oluşmaktadır bu sebeple B12 vitamini içerir ve tüketilmesi durumunda boy uzamasına yardımcı olmaktadır.





Muz


Muz en güçlü potasyum kaynaklarından birisidir. Gelişim çağında olan çocuklar düzenli olarak muz tüketirse boy uzamasına yardımcı olan hormonlar düzenli olarak çalışacaktır.






Yulaf ezmesi


Yulaf ezmesi, kas kütlesini artırır ve yağ oranını düşürerek boyun uzamasını sağlar. Alanında uzman doktorlar boyun uzaması kahvaltıya yulaf ezmesi tüketilmesini öneriyor.

HANGİ BESİNDE HANGİ VİTAMİN VAR?


A VİTAMİNİ: Karaciğer,  patates, balık, kuru kayısı, havuç, tatlı patates, ıspanak, kabak, marul, tere, süt, peynir, yumurta sarısı,roka, brokoli ve  portakalın içeriğinde yer alıyor.

D VİTAMİNİ:  Yumurta sarısı, karaciğer, peynir, süt ve süt ürünlerinin içerisinde ve balıklarda D vitamini bulunuyor. A

E VİTAMİNİ: Zeytinyağı, ayçiçek yağı, ayçiçeği çekirdeği, ceviz, badem, tereyağı, kırmızı et, ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler ile kivi, mango ve muzun tüketilmesi ile alınıyor. 

K1 VİTAMİNİ: Lahana, ıspanak,  koyu yeşil yapraklı sebzeler brokoli, karnabahar, mısır, patates, meyveler, yumurta sarısıve bitkisel yağlarda K1 vitamini vardır. İnsanlar günlük olarak 10 mikrogram K1 vitamini almalıdır.

B1 VİTAMİNİ (TİAMİN): TSoya fasulyesi, pirinç, balık, karaciğer, süt, buğday, kuru üzüm, karnabahar, kepekli ekmek, bezelye, yer fıstığı, patates, tavuk, biftek, yumurta sarısı,  bezelyenin içerisinde bulunuyor.

B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN): Özellikle et,peynir,  karaciğer, tavuk, yağsız süt, yoğurt, yumurta sarısı, adaçayı, brokoli, papatya, ısırgan otu,  ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, balık, baklagiller ve tahıllarda B2 vitamini vardır. 

B3 VİTAMİNİ (NİASİN): Tavuk, hindi, biftek, tam buğday ekmeği, yumurta, peynir, balık, fasulye, bezelye, patates, yeşil yapraklı sebzeler, süt, kahve, çay ve tahıllar ile kuru bakliyatlar da B3 vitamini içeriyor.

B5 VİTAMİNİ (PANTOTENİK ASİT): Karaciğer, böbrek, maya, fındık, buğday, yumurta sarısı, brokoli, tavuk, balık, mantar, avokado, tam tahıllar, yoğurt ve süt gibi besinlerde bulunuyor.

B6 VİTAMİNİ (PRİDOKSİN): Muz, balık, et, fasulye, bezelye, tavuk ve hindi etinde, buğday, biftek, patates, fındık, kepekli ekmek, portakal, süt, ıspanak, ceviz ve avokado gibi besinlerde bulunuyor. Vejetaryen olanların ilave olarak B6 vitamini almaları gerekiyor.

BİOTİN (Vitamin B7 veya Vitamin H): Bira mayası,kuzu eti, balık,  tam buğday, yumurta sarısı, karaciğer, tavuk, süt ve peynirde biotin vardır. 

B12 VİTAMİNİ: Hayvansal gıdalarda; kırmızı et, hindi etinde B12 vitamini yüksek miktarda bulunmaktadır.

C VİTAMİNİ: Siyah üzüm,  greyfurt, böğürtlen, üzüm suyu, patates, yeşil biber, mango, karnabahar, lahana, domates, bezelye, pırasa, brokoli, portakal, mandalina, muz, çilek, şalgam ve yeşil yapraklı sebzelerde vardır.

Boy uzatan yiyecekler alanında uzman doktorlar ve diyetisyenler tarafından bu şekilde belirtilmiştir.

Boy Uzatan Yiyecekler


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