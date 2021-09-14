Bankalar art arda açıkladı! Kredilere indirim müjdesi

İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, tüketici kredi faizlerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredileri faiz oranı ortalama yüzde 1.93. Bazı bankalarda ise bu oran yüzde 2'lere çıkmış durumda. Fakat birçok banka kampanyalarla müşterilerine fırsatlar sunuyor. İşte acil nakit ihtiyacı olana yüzde 1.45'ten başlayan faizlerle sunulan krediler ve maliyet hesabı...



HER KESİME AYRI



Halkbank, maaşını bankadan alanlara ve emekli müşterilerine yüzde 1.60'tan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarına uygulanan oran ise yüzde 1.63. Banka ayrıca eczacılara ve eczanelere bağlı çalışan müşteriler için aylık yüzde 1.71'den başlayan faiz oranıyla 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi sunuyor.



TUTARA GÖRE DEĞİŞİYOR



İhtiyaç kredilerinden en dikkat çeken şey, bazı bankaların kredi miktarına göre çok farklı faiz oranları belirlemesi oldu. Yani 10 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinde 1.83 faiz uygulayan bir banka, 20 bin TL'de ise bu faizi 1.59'a kadar indirebiliyor.



Bazı bankalar ise sabit faiz uyguluyor. Sabit faizlerde 1 milyon TL'ye kadar aynı faizi uygulayan bankalar varken, bazıları da krediye 50 bin TL'lik limit koyuyor. Sigortalı ve sigortasız seçenekler de faiz değişiyor. Faiz ne olursa olsun kredide mutlaka toplam maliyete bakın.



HANGİ BANKA NE VERİYOR? FARKLI ORANLAR VAR



Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; Ziraat Bankası, ‘Çalışanın Artısı' ve ‘Emeklinin Artısı' adlı iki farklı tüketici kredisi sunuyor. Bu kapsamda faiz yüzde 1.63 olarak uygulanıyor. Ancak bunun dışında tüketici kredisi kapsamında uygulanan faiz oranı yüzde 1.59'a kadar düşüyor.



125 BİN TL'YE KADAR



VakıfBank, yüzde 1.59 faizle 125 bin TL'ye kadar kredi limiti sunuyor. ‘İhtiyaç Kredisi Kampanyası' ve ‘Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi' kapsamında ise faiz oranı yüzde 1.55'e iniyor. Buna göre değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri ve 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunuluyor.



3 AY SONRA ÖDE



Akbank, müşterilerine özel 3 ay ertelemeli kredi kampanyası hazırladı. Buna göre müşterilere, krediyi aldıktan 3 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor. 75 bin TL'ye kadar kredi sağlanan kampanyada ilk ödeme 92 güne kadar ertelenebiliyor. Bu kampanya kapsamındaki kredinin vadesi ise en fazla 33 ay olabiliyor.



EMEKLİLERE ÖZEL



Garanti Bankası, 100 bin TL'ye kadar yüzde 1.69'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi veriyor. Çekilecek tutara göre bu oran yüzde 2'ye kadar çıkabiliyor. Ancak ‘Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi' kampanyasında 10 bin TL'lik krediye faiz oranı yüzde 1.69 olarak uygulanıyor. Kampanyada 36 ay vade fırsatı sunuluyor.



90 GÜN ERTELEME İMKANI



Yapı Kredi, ‘3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi' kampanyası hazırladı. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay. En fazla 90 gün öteleme seçeneği sunuluyor.

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KEFİL GEREKMİYOR



1.90'dan başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi sunan DenizBank, ‘Emekli Maaş Müşterilerine Özel Kredi Fırsatı' kampanyasında faizi yüzde 1.70'e kadar düşürüyor. Bu kredinin üst limiti 10 bin TL ve 24 ay vade. Banka, ‘Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi' kampanyasında ise yüzde 1.59 faizle 36 ay vade ve 100 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Bu kredi için kefil şartı bulunmuyor.



ESNEK TAKSİT



1.60'tan başlayan faiz oranları sunan İş Bankası, kişiye özel belirlenen faiz oranları ve aylık eşit taksit ya da kişiye özel esnek taksit imkanlarıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması veya internet şubesinden yapılan ‘Anında Kredi' kampanyası kapsamında da 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunuluyor.



MOBİL AVANTAJI



TEB, ‘Sonbahar Kredisi' adlı kampanyasında yüzde 1.59'dan başlayan faiz oranları sunuyor. Kampanyada 3 aya kadar erteleme imkanı da veriliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması olan CEPTETEB üzerinden düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Buna göre; ‘CEPTETEB Hoş Geldin Kredisi' kapsamında, 36 ay vadeyle 100 bin TL'ye yüzde 1.45 faizle kredi veriliyor. Şekerbank, ‘Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi' kapsamında, günlük 14 TL'den başlayan taksitlerle 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Banka ‘Ödemesi Kolay' kredisi kapsamında da 3 ay ödemesiz dönem fırsatı veriyor. ‘Ferahlatan Kredi' kapsamında ise yüzde 1.99'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay ödemesiz dönem imkanıyla kredi sunuluyor.