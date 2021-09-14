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Sağlık
Ameliyathanede skandal olay! Doktor narkoz etkisindeki hastalara tecavüz etti

Ameliyathanede skandal olay! Doktor narkoz etkisindeki hastalara tecavüz etti

Anestezi doktorunun yaptıkları hastalardan birinin hatırlamasıyla ortaya çıktı. Yaşanan olayda 3 kadın hastanın anestezi etkisindeyken doktorun istismarına uğradığı ve bu sebeple mahkemede yargılandığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:06
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:10
Ameliyathanede skandal olay! Doktor narkoz etkisindeki hastalara tecavüz etti

Almanya'da yaşanan olayda 43 yaşındaki Nils T. yaptıkları sebebiyle yargılanıyor. Anestezi doktorunun şüpheli hareketler sergilediğini fark eden 53 yaşındaki moleküler biyolog Katja Kiel mahkemeye DNA izlerini bulduğunu söyledi. Almanya'nın Guetersloh şehrinde yer alan Sankt Elisabeth Hastanesinde yaşanan skandal olay Bild gazetesi ve yerel basın organlarında geniş yer buldu.

Doktor, 3 kadına narkoz etkisindeyken cinsel saldırıda bulundu. Narkoz etkisinin geçmesiyle olayı hatırlayan bir kadın ise hemen polise gidip şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası Nils T. için inceleme başlatıldı. Doktorun önlüğünden ve kadınlardan alınan sperm örnekleri doktor ile eşleşince konu mahkemeye taşındı.

15 YILA KADAR HAPİS İLE YARGILANIYOR

Nils T. yapılan suçlamalara karşılık kadınların anestezi altında olduklarını ve kendilerine ne olduğundan habersiz olduklarını varsaydığı için bunu yaptığını söyledi. Bild'de yer alan habere göre ilk şikayet 2020 yılının aralık ayında yaşandı. Mahkeme devam ederken, başka bir kadın daha tecavüze uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Duruşma halen sürüyor ve Nils T.'nin suçluluğu ispatlanırsa 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.


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