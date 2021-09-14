ABD'de bir yandan Afganistan'dan çekilmenin yankıları sürerken bir yandan da ülkedeki yangınlar gündemdeki sıcaklığını koruyor.



Kuşkusuz ABD Başkanı Biden son dönemin en şanssız siyasi isimlerinden zira Afganistan'daki gelişmeler ve ülkedeki yangınlar sonrası Biden'ın halk desteği iyiden iyiye erimiş durumda.



Boise'deki Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nde federal ve eyalet yetkilileriyle orman yangınları hakkında yuvarlak bir masa toplantısına katılan Biden, tabiri caizse Beyaz Saray çalışanlarının gazabına uğradı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında metin dışına çıkan Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi.



Aynı habere göre, toplantı canlı olarak yayınlanıyordu, ancak Biden Ulusal Devlet Ormancılar Birliği'nden George Geissler'e bir soru sorduğu sırada Beyaz Saray yayını kesti.



Dünya14.09.2021 17:02 - Son Güncelleme: 14.09.2021 17:35ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi! Canlı yayında büyük şok

Son dönemde halk desteği hızla eriyen ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray çalışanlarının gazabına uğradı. Konuşmasında metin dışına çıkan Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Beyaz saray çalışanları Biden'ı metin dışına çıkmaması konusunda daha önce defalarca uyarmıştı.

Canlı yayında büyük şok

ABD'de bir yandan Afganistan'dan çekilmenin yankıları sürerken bir yandan da ülkedeki yangınlar gündemdeki sıcaklığını koruyor.



Kuşkusuz ABD Başkanı Biden son dönemin en şanssız siyasi isimlerinden zira Afganistan'daki gelişmeler ve ülkedeki yangınlar sonrası Biden'ın halk desteği iyiden iyiye erimiş durumda.



Boise'deki Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nde federal ve eyalet yetkilileriyle orman yangınları hakkında yuvarlak bir masa toplantısına katılan Biden, tabiri caizse Beyaz Saray çalışanlarının gazabına uğradı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında metin dışına çıkan Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi.



Aynı habere göre, toplantı canlı olarak yayınlanıyordu, ancak Biden Ulusal Devlet Ormancılar Birliği'nden George Geissler'e bir soru sorduğu sırada Beyaz Saray yayını kesti.



Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu. Binlerce kez paylaşılan görüntüler viral oldu.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Beyaz saray çalışanları Biden'ı metin dışına çıkmaması konusunda daha önce defalarca uyarmıştı.