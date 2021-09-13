Türk TİHA'larını görünce 'R' yaptı! 'Türkiye ile görüşmekten yanayım'

Yunanistan'da Aleksis Çipras'tan sonra başbakanlık görevine gelen Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nden gelen destek nedeniyle Türkiye hakkında sık sık küstah açıklamalara imza atıyordu.



Türkiye'nin bölgede askeri ve siyasi olarak elini güçlendirmesi üzerine bunun yansımaları Atina'da da görülmeye başladı.



Başbakan Miçotakis, Atina'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler konusunda da önemli açıklamalar yaptı.



'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEKTEN YANAYIM'



Miçotakis, 'Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz. Bunu bir bakıma 2021 de başardık.' şeklinde konuştu.



'ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR'



Afgan göçmen akını hakkında da konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu noktada Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor.' ifadelerini kullandı.





