USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Dünya
Türk TİHA'larını görünce 'R' yaptı! 'Türkiye ile görüşmekten yanayım'

Türk TİHA'larını görünce 'R' yaptı! 'Türkiye ile görüşmekten yanayım'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile artık görüşmekten yana olduğunu söyledi.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:23
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:32
Türk TİHA'larını görünce 'R' yaptı! 'Türkiye ile görüşmekten yanayım'

Yunanistan'da Aleksis Çipras'tan sonra başbakanlık görevine gelen Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nden gelen destek nedeniyle Türkiye hakkında sık sık küstah açıklamalara imza atıyordu.

Türkiye'nin bölgede askeri ve siyasi olarak elini güçlendirmesi üzerine bunun yansımaları Atina'da da görülmeye başladı.

Başbakan Miçotakis, Atina'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEKTEN YANAYIM'

Miçotakis, 'Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz. Bunu bir bakıma 2021 de başardık.' şeklinde konuştu.

'ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR'

Afgan göçmen akını hakkında da konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu noktada Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor.' ifadelerini kullandı.



YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı