TOKİ'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Arnavutköy Projesi' iddialarına yalanlama

Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılmasıyla projeye başlanmışken CHP ve yandaşları projeyi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi Kanal İstanbul projesine karşı asılsız iddialarla algı yapmaya çalıştı.



CUMHURİYET'TEN İHALE YALANI



Cumhuriyet Gazetesi İBB Meclis üyesi Nadir Ataman'ın görüşlerini haberleştirerek projeyi hedef alırken "Kanal İstanbul projesi ihalesi tamamlanmadan TOKİ, konut ihalesine çıktı" başlığıyla algı içerikli bir haber yayınladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kanal İstanbul üzerinden "Arnavutköy Sosyal Konut Projesi"ni hedef alan açıklamalar yaptı.



İMAMOĞLU İDDİALARI SÜRDÜRDÜ



İmamoğlu, "TOKİ, alelacele bir şov yaptı. Ya şey diyorum, her bakanlık kanalla ilgili 'Ben şunu yaptım tarzında, vardır ya ilkokul öğrencilerinin mutlu olma anı' böyle bir çaba içerisinde. 'Biz de bunu yaptık kanalla ilgili'. Birisine bir kişiye sempatik görünme çabası içerisinde kanal mevzusunu kullanma girişimi diye görüyorum bunu. Bir konut projesi hazırlamışlar. Hala içinde parselasyon işlemlerini bile tamamlamamışlar. Varsayalım ki doğru bir iş yapıyorlar. Mülkiyet, parselasyon, plan uygulamaları devreye alınmamış. Kaldı ki davalar var. Yani planla ilgili davalar var. Bakın biz projeyi milyonlarca insana soruyoruz. Ya siz İstanbul'a 2 milyon insanı yerleştirmek için acele ediyorsunuz. İstanbul'un böyle bir şeye tahammülü yok ve İstanbul'un hiçbir kurumuna sormuyorsunuz. İstanbul'un en ana kurumu İBB'ye sormuyorsunuz." iddiasında bulundu.



TOKİ YANIT VERDİ



İddialara ilişkin TOKİ'den yazılı yanıt geldi. Açıklamada, "TOKİ son iki yılda dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyalarda İstanbul özelinde satışa sunulan 16 bin 300 sosyal konuta, 673 bin 693 başvuru yapılmıştır. Yine aynı şekilde bazı haberler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019 yılında çekilen Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konuta 135 bin 569 başvuru yapılmıştır. Bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız başvurabilmiştir. Bu projelerin amacı iddia edildiği gibi para kazanmak değil, evi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır" denildi.



"PROJEDE MERA TAŞINMAZI BULUNMAMAKTADIR"



Proje alanının tarımsal nitelikli arazi olmadığının vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



Bazı yayın organlarında Arnavutköy projesi alanı için tarla ifadesi kullanılarak sanki TOKİ tarımsal nitelikli araziye konut yapacak algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Proje alanı kesinlikle tarımsal nitelikli arazi değildir. Yine İddia edildiği gibi proje alanı içerisinde 4342 sayılı Mera Kanununa tabi bir mera taşınmazı bulunmamaktadır. Ayrıca ortada satışı yapılan herhangi bir taşınmaz veya arsa satışı da söz konusu değildir. Yapılan işlem Sosyal Devlet anlayışıyla kendisi ve aile bireyleri üzerinde herhangi bir şekilde evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesinin ihalesidir."



"TÜM ŞARTLAR YERİNE GETİRİLEREK İHALE GERÇEKLEŞECEKTİR"



Tüm şartların yerine getirilerek ihalenin yapılacağının vurgulandığı yazılı açıklamada, "Bazı gazeteler Arnavutköy sosyal konut projesi sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını iddia ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu TOKİ'nin şov yaptığı ve ihale yapılmadığı açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



İMAMOĞLU'NA 'ŞOV' YANITI



Yani TOKİ şov değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır. Böyle derdi olmayan sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır. Pandemi süreci dâhil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İBB Başkanı'nın açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.

