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Tayland’da taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü!

Tayland’da taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü!

Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu Tayland’da bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:13
Tayland’da taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü!

Koronavirüsün, tüm dünyada neredeyse etkilemediği sektör kalmadı.

Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vakanın çıktığı Tayland'da da virüsün vurduğu sektörlerden biri taksicilik oldu.

Bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.



SEBZE BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Başkent Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü.



Çalışanlar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri elde ederken aynı zamanda stresten de uzaklaşıyor.





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