Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Muğla Denizli yolu Yaraş-Gölcük mevki arasında Rus turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsü ile evlerinden okullarına giden öğrencileri taşıyan okul servisi ile çarpıştı. Kazada iki araçta devrilirken bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.







'SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI



Korkunç kazanın nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre; turist kafilesini taşıyan otobüsün sürücüsü direksiyonda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi ile iki araç çarpıştı ve devrildi.







YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Tüm yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesine ambulanslarla sevk edildi.



