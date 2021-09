Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Yüz yüze eğitim' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik.' dedi.



Bakan Özer: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.



Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.



Sürecin devam ettirilmesiyle ilgli okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız akrarları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalamsı için her türlü önlemi alacağız.



Sürecin devam ettirilmesiyle ilgli okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalamsı için her türlü önlemi alacağız.



En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91. İki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 78.



PCR ile ilgili süreç makul şekilde gidiyor. Vakaların etkilediği sınıfla ilgili karar alacağız.



Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız.



Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran sunuyorum. 15 bin atama yapılmasını takdir ediyorum. Şunun altını çizmemiz lazım. 2002 yılında öğretmen sayımız 500 bindi. Şu an da 1,2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitim kalitesinin artması yönünde her türlü adım atıyor.



15 bin yeni ek atama kararıdır bu. 2020 KPSS'ye giren öğretmenlerimiz istiyor ki sadece puanları biz kullanalım. Bizim MEB olarak bir KPSS'ye girenleri diğerlerinin aleyhinde davranamayız. Açıkladığımız takvimde süresi geçmemiş olan tüm adaylarımıza başvuru hakkı tanıdık. MEB olarak atayacağımız her alanda en yüksek puanlı olan öğretmeni dahil etmek istiyoruz. Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama en adil olanı yapmaya çalıştık.