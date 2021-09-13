Millet İttifakı'nda kriz derinleşiyor! Şimdi de 'Bizim adayımız Akşener' dediler!

Bugüne kadar Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi pek çok isim sıralanırken muhalefet her gün farklı bir isimle gündeme geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' açıklamasından sonra Millet İttifakı'nda 'adaylık krizi' yaratmıştı. Birbiri ardınca yapılan açıklamalarla Millet İttifakı'ndaki kriz derinleşiyor.



CHP'den 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' mesajına her geçen gün yenileri eklenirken, İYİ Partili üst düzey isimler ise 'Adayımız Meral Akşener' diyerek altta kalmıyor. CHP içinde büyük bir çoğunluk Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olsa da İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu adaylık yolunda tehdit eden bir isim olarak öne çıkıyor Öte yandan ittifakın küçük ortağı Saadet Partisi de Kılıçdaroğlu'na mesafeli.



'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu sevgi ve selamlarını iletiyor...' CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun henüz resmi bir açıklama olmadan kullandığı bu ifadeler, gözleri bir anda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirmişti. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da kesin ve net konuştu, 'Sahada adayınız belli olmadan dolaşmak hiç iyi bir şey değildi, artık daha rahat dolaşıyoruz. Soranlara, 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' diyoruz' demişti.



GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN İSİM MERAL AKŞENER



Millet İttifakı'nın aday konusundaki kararsızlığı ve tartışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem partinin gönlünden geçen ismin Meral Akşener olduğunu söyledi. Erdem, 'Tabi ki bizim gönlümüzden geçen aday Meral Akşener'dir.' ifadelerini kullandı.





