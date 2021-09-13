Meral Akşener’e göre İYİ Partili Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri yanlış anlaşılma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, şu sözlerle CHP liderini hedef almıştı:



Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.



'İYİ NİYETLE YAPILMIŞ'



Bu sözlere ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu. Yardımcısının sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Akşener, 'Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Bir sorun yok. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor' ifadelerini kullandı.



