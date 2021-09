İzmir'de Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaklaşmakta olan kış ayları öncesi başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere bölgede yaşanabilecekler konusunda tüm yetkililere uyarıda bulundu.



Yağışların başlaması ile birlikte Harmandalı Cumhuriyet Mahallesindeki toprak kaymasının hızını artıracağını iddia eden Kazar; 'Bölgedeki kayma yağmur olmamasına rağmen yaz boyunca devam etti. Eğer önlem alınmazsa yağmurların başlaması ile birlikte burada büyük bir facia kaçınılmaz olacak. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı neredeyse 30 ay oldu. Bu süreçte Harmandalında toprak kayması nedeniyle binlerce hektarlık alanda derin çatlaklar oluştu. 6 ev ile bir hayvan ağılı heyelanın etkisiyle oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Burada yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için mağdur oldu. Evleri boşaltıldığı için zor günler geçiren insanlara bir geçmiş olsun bile demedi' dedi.







İSTİFAYA DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Harmandalında yaşananları tespit etmesi için komisyon kurması çağrısında bulunan Kazar; 'Sayın Kılıçdaroğlu'ndan olup bitenleri araştırması için bir komisyon kurup Harmandalına göndermesini rica ediyorum. Tunç Soyer'i istifaya davet ediyorum. Lütfen artık İzmir'e zarar vermekten vazgeçsin' dedi.



toprak kaymasının başladığı 2019 yılı Ağustos ayından bu yana çalmadık kapı bırakmadığını belirten Dursun Ali Kazar; 'CHP Genel Merkezine ulaştım. Buradaki durumu tüm çıplaklığı ile bildirmeme rağmen maalesef aradan geçen süreçte gelen giden olmadı. Önümüz kış. Yağmurların başlamasına 2-3 ay kaldı. Halen daha Harmandalı dağlarındaki toprak kamasına bir önlem alınmış değil.' dedi.



'HER AN BİR FELAKET YAŞANABİLİR'

Büyükşehir'in Harmandalı'nı gözden çıkardığını, insanları ölüme terk ettiğini öne süren Kazar; 'Maalesef Tunç Soyer kafasını kuma gönmüş, buradaki halkla kesinlikle muhatap olmuyor. Bir ihale yapmışlar. Ama maalesef geç kalındı. Harmandalının kaybedecek bir günü bile yok. Üstelik Harmandalının altından 3 tane de fay hattı geçiyor. Burada her an bir felaket yaşanabilir.'







Kösedere mevkisinde oturan Binali Ok da yaşananlara isyan etti. Çiğli Belediyesinin yukarıdan kayan toprağı kepçe ile almadığını öne süren Ok; 'Dağdan akan toprak evimin duvarına kadar dayandı. Defalarca Çiğli Belediyesine söyledim. Kasıtlı olarak gelip akan toprağı almıyorlar. Benim evim yıkılsın buraya rantçılar konsun istiyorlar. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok' dedi.