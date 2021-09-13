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İSKİ duyurdu! İstanbul'da yarın 3 ilçeye su verilemeyecek

İSKİ duyurdu! İstanbul'da yarın 3 ilçeye su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:43
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:07
İSKİ duyurdu! İstanbul'da yarın 3 ilçeye su verilemeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, 'Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.' denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;

- Ümraniye: Tüm mahalleler.

- Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

- Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.


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