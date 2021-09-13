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Erdoğan'ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı

Erdoğan'ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, fahiş fiyatların önleneceğine yönelik verdiği sözün ardından market ve hallerde fiyat kontrolleri yapıldı.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:01
Erdoğan'ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı

Fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetlemelerde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAHİŞ FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatların önüne geçilmesinde kararlı olunacağını ve bu yöndeki çalışmaların artırılacağını belirterek, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." demişti.

MARKETLER DE DENETLENİYOR

Gıda enflasyonundaki artış ve fahiş fiyatla ürün satış şikayetleri karşısında Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

ÜRÜN BAŞINA 11-110 BİN LİRA ARASINDA CEZA VAR

Denetim sonuçlarına fahiş fiyat tespitinde, ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulanıyor.

DENETİM YAPILAN TOPTANCI HALLERİ

Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek.


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