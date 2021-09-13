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Başkan Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu!

Başkan Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100.Yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var." dedi.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:15
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:46
Başkan Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü için düzenlenen törene katıldı. Polatlı'da konuşan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin duramayacağını cümle aleme gösterdik. 2023 hedeflerimiz tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır." dedi.

"SAKARYA ZAFERİNİ UNUTTURMAMALIYIZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zafer ile başkentimizi tehdit eden akınların önüne geçilmiştir. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne gelen her yeri yakıp yıkarak gerçek yüzünü göstermiştir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.

Sakarya Zaferi tıpkı Malazgirt, Bursa, İstanbul gibi şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak unutturmamalıyız.

"ONCA SALDIRI VE BADİRELERE RAĞMEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜZÜNCÜ YILIN EŞİĞİNE KADAR GELMİŞTİR"

Yaptığımız restorasyon çalışmaları ile çarpışmanın yaşandığı yerleri tarih hafızamıza kazandırdık.

Anadolu'da tamamen sökülüp atılmak istenen Türk Milleti kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıca imza atmıştır. Sakarya Zaferi'nin akabinde Ankara'da faaliyet gösteren TBMM milletin asıl temsilcisi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti onca saldırı ve badireye rağmen yüzüncü yılın eşiğine kadar gelmiştir.

Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır

"2023 HEDEFLERİMİZ TIPKI MİLLİ MÜCADELE GİBİ KÜRESEL SENARYOLARA KARŞI BİR BAŞKALDIRIDIR"

Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin duramayacağını cümle aleme gösterdik.

Hak, hukuk, Adalet özgürlük alanlarında milletimizin yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık. Bazıları 2023 hedeflerimizi hala orta ve uzun vadeli program sanıyor. 2023 hedeflerimiz tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var.

Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz, özgüvenle bunu başaracağımıza inanıyoruz.


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