2160 gün kazanmak mümkün, engelli annelerine yaş imkanı! Annelere erken emeklilik yolu açılıyor

HER ÇOCUKTAN 720 GÜN: Annelere erken emekliliğin yolu doğum borçlanmasıyla açılıyor.



Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün kazanmak mümkün.



STAJ KAPSAMDA: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor.



Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor.



Anneler stajdan sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.



EVLAT EDİNEN DE BORÇLANIYOR: Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de borçlanma yapabiliyor.



Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması şart.



Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.



ENGELLİ ANNELERİNE YAŞ İMKANI: Ağır engelli çocuğu olan kadınlar için Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.



Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalıiştirakçi olmaları gerekiyor.



5 ADIMDA BORÇLANMA



TÜM kurumlardaki kadın çalışanlar borçlanabilir.



DOĞUMLARIN ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.



STAJ ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da kapsamda.



BORÇLANMA yapılacak sürede çalışılmamış olunmalı.



İHTİYAÇ kadar borçlanma yapılır.



NE KADAR ÖDENİYOR?