Fenerbahçe Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Şifresiz İzle

İlk 3 maçını galibiyetle sonlandıran Fenerbahçe, bu kez Kadıköy'de Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berisha, Rossi, Meyer, Burak Kapacak ve Crespo Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıkacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Fenerbahçe, yeni sezona galibiyetle devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun dördüncü hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Sivasspor ile Fenerbahçe maçı olacak. Üç maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe bu akşam da galibiyeti hedefliyor. Sivasspor ise sarı lacivertli takımı yuvasında mağlup etmek istiyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor maçı canlı izle link