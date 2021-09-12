Fenerbahçe Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Şifresiz İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun dördüncü hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Sivasspor ile Fenerbahçe maçı olacak. Üç maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe bu akşam da galibiyeti hedefliyor. Sivasspor ise sarı lacivertli takımı yuvasında mağlup etmek istiyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor maçı canlı izle link





Sivasspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?





Fenerbahçe Sivasspor maçı ilk 11'leri

Süper Lig'in dördüncü hafta mücadelelerinden olan Sivasspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertli takımın evinde gerçekleşecek. 12 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Ssorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Sivasspor Fenerbahçe maçı saat 17.00'de gerçekleşecek. Peki, SivassporHeyecanla beklenen Sivasspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i şöyle: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Merk Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can Kahveci, Rossi, Berisha.Sivasspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i:Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azibuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel.12 Eylül 2021 tarihinde beIn Sports1 ekranlarında yayınlanacak.