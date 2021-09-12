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Fenerbahçe Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Şifresiz İzle

Fenerbahçe Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Şifresiz İzle

İlk 3 maçını galibiyetle sonlandıran Fenerbahçe, bu kez Kadıköy'de Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berisha, Rossi, Meyer, Burak Kapacak ve Crespo Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıkacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Fenerbahçe, yeni sezona galibiyetle devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 15:51
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 15:54
Fenerbahçe Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor Fenerbahçe Maçı Şifresiz İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun dördüncü hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Sivasspor ile Fenerbahçe maçı olacak. Üç maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe bu akşam da galibiyeti hedefliyor. Sivasspor ise sarı lacivertli takımı yuvasında mağlup etmek istiyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor maçı canlı izle link

Sivasspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?


Süper Lig'in dördüncü hafta mücadelelerinden olan Sivasspor Fenerbahçe maçı sarı lacivertli takımın evinde gerçekleşecek. 12 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Sivasspor Fenerbahçe maçı saat 17.00'de gerçekleşecek. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?



Sivasspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Heyecanla beklenen Sivasspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.


Fenerbahçe Sivasspor maçı ilk 11'leri


Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i şöyle: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Merk Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can Kahveci, Rossi, Berisha.


Sivasspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i:

Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azibuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel.



Fenerbahçe Sivasspor maçı 12 Eylül 2021 tarihinde beIn Sports1 ekranlarında yayınlanacak.

Fenerbahçe Sivasspor Maçı


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