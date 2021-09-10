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12 Eylül Pazar Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Yayın Akışı

12 Eylül Pazar Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Yayın Akışı

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarında yeni bir yayın haftası daha başlıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programlarıyla geçen bir hafta sonunun ardından hafta içi dizilerinin heyecanı başladı. Peki, 12 Eylül Pazar günü televizyonda ne var? 12 Eylül pazar Yayın Akışı 12 Eylül pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Eylül pazar Hangi Diziler Var?

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 09:30
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 12:51
12 Eylül Pazar Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 12 Eylül Pazar Yayın Akışı

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen kanallarında bir hafta sonu daha sona erdi. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği 12 Eylül yayın akışı ve ‘12 Eylül Pazar günü televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı!

ATV 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


08:00 Afacan Arabalar
10:00 Nadide Hayat
12:40 Dizi TV
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı



KANAL D 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Christopher Robin
16:00 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu
22:00 Baht Oyunu

STAR TV 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Başkat
22:45 Arkadaşım Hoş geldin

FOX TV 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aslan Bacanak
13:15 Bay Yanlış
14:30 Yüz Numaralı Adam
16:30 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Şef Akademi

TRT 1 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 İmparatoriçe Ki
07:00 Yeşil Deniz
09:40 Diriliş 'Ertuğrul'
12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:40 Seksenler (Altyazılı)
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3

TV8 12 Eylül 2021 Pazar Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Yerli Sinema
16:30 Yetemek Sizsiniz
18:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 12 Eylül 2021 Pazar yayın akışı


10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma

Kanal 7 12 Eylül 2021 Pazar yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:00 Cici Annem
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma



İşte 12 Eylül Pazar günü yayın akışı

12 Eylül Yayın Akışı


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